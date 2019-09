Kuus 33 miljonit mängijat ligi meelitav „Teamfight Tactics“ on e-spordiks valmis! 

Mängu arendaja Riot Games andis teada, et juunikuus ilmavalgust näinud teos on senimaani igal kuul ligi meelitanud pea 33 miljonit kasutajat. Mängu toetamine jätkub ka edaspidi, lisaks plaani Riot aluse panna „Teamfight Tacticsi“ e-spordiskeenele. Too käik leiab aset millalgi 2020. aasta jooksul.