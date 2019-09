Uudised ÜLLATUS: The International 2019 finalistid lahkuvad senisest meeskonnast Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:32 Jaga: M

Foto: AFP/Scanpix

Käesoleva aasta augustis toimunud „Dota 2“ suurturniiri The International finaali jõudsid meeskonnad OG ja Team Liquid. Esimene neist võitis, teine andis nüüd aga teada, et kõik viis finalisti on otsustanud tiimist lahkuda.