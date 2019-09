VANAD JA KOBEDAD: 89aastane vanaema hoiab videomängude abil mõistuse teravana 

Viimaste aastate jooksul on Mori otsustanud liituda nende sadade ja tuhandete inimestega, kes salvestavad end mängimas ning videod sellest YouTube'i üles laadivad. Mori on enda kanalile valinud ka pasliku nime – Gaming Grandma (mängiv vanaema)!

„Uuemate mängude graafika on fantastiline. On tore olla elanud niivõrd vanaks,“ ütles Mori. „Vanemaks jäädes soovitan eelistada üksikmänge mitmikmängudele,“ soovitas ta, „Noorte mänguritega koos lahingutandril olles jääd sa neile paratamatult jalgu. Aga kui eakate mängurite arv tõuseb, küll siis ajapikku ka neile eraldi serverid luuakse.“

Mori soovitab kõigil mängimisega võimalikult varakult alustada ning ütleb, et see aitab dementsust eemal hoida. Kui su hobiks on mood või sport, siis ühel hetkel saabub aeg, mil sa ei saa nende hobidega jätkata. Mängude puhul see ei kehti. Isegi kui sa vanaks jääd, saad sa mängida ning see on imeline!“