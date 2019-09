Uudised TÕDE PÄEVAVALGEL! Sony paljastas, millal ilmub PS4 hittmäng „The Last of Us II“ Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:01 Jaga: M

Foto: Naughty Dog / Sony

PlayStationi fännid on oodanud „The Last of Us II“ ilmumist sellest hetkest alates, kui nende silme ees hakkasid ekraanil jooksma esimese osa lõputiitrid. Sony teatas hiljuti, et 2013. aastal alguse saanud sari saab teise osa uuel aastal.