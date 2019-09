„Fortnite“ saab kaks olulist uuendust, ent Ninja pole nendega üldse rahul 

Esimese asjana muutub viis, mil moel erinevaid mängijaid omavahel kokku liigitatakse. Tulevikus on tõenäolisem, et ühte ruumi satuvad sarnase oskustasemega isikud, ehk siis algajad mängivad algajatega ning professionaalid professionaalidega.

Teisena lisatakse matšidesse arvuti poolt juhitavad tegelased ehk botid. Nende eksisteerimine matšides sõltub eelnevalt nimetatud liigitamises. Seega – mida oskuslikum mängija, seda ebatõenäolisem, et tema mängus on botid.

Just neidsamu muudatusi kommenteeris ka üks maailma tuntuim striimer ning endine professionaalne mängur Tyler „Ninja“ Blevins.

„Ma ei tea, kuidas selle peale reageerida“, ütles hiljuti Microsofti voogedastusplatvormi Mixeriga eksklusiivlepingu sõlminud striimer . Hiljem aga küsis ta, kas need uuendused ei muuda stream snipe'imist (tegevus, kus teised mängijad vaatavad striimeri ülekannet ning asuvad teda mängus jahtima) hullemaks.

Samuti arvas ta, et suureneb „smurfide“ (oskuslikumate mängijate alternatiivsed kontod), mis tähendaks, et oskuslikumad mängijad satuksid ikkagi algajatega kokku, et neid nahutada.