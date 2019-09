KAS TEADSID? Ubisofti sügisene suurmäng on inspireeritud Eestis arendatavast militaartehnoloogiast  

Tegelikkuses on juba aastaid rabatud selle nimel, et lihast ja luust sõdurite asemel lahingusse saata hoopiski nende metallist asemikud. Üheks, kes selles vallas ohtralt tööd on vihtunud, on Tallinnas baseeruv Euroopa tehnoloogiafirma Milrem Robotics. 2013. aastal asutatud kompanii on nimelt algusest peale droonide valmistamisega tegelenud.