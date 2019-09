VAADE TAGASI: kui usaldusväärsed olid erinevad „GTA V“ kuulujutud? 

Enamik uudiseid, mis puudutavad „GTA“ seeriat ja kuulujutte, liigituvad antud kategooria alla. Enne ilmumist räägiti näiteks, et „GTA V“ tutvustab meile naturaalselt vahetuvaid aastaaegasid (lõppmängus oli eraldiseisev sektsioon, mis leidis aset talvel, ülejäänud mängust toimus südasuvel). Samuti väideti, et mäng koosneb mitmest erinevast hiiglaslikust linnast. Vahel räägiti ka sellest, kuidas mängija saab pea igasse majja siseneda.

Kõige mahlasem (ning sellest tulenevalt ka võltsim) oli aga teade, et Rockstar toob E3 mängumessile teose demo. Kõik, kes kompanii tegemistega vähegi tuttavad, teavad, et Rockstar asju nii ei aja ning reeglina on kõik säärase kuuldused tõest äärmiselt kaugel.

Jah, ikka. Kotaku ise suutis edukalt välja nuhkida, et „GTA V“ hakkab omama kolme erinevat mängitavat peategelast. Samuti edastasid nad korrektselt, et mängu tegevus leiab aset taaskord Los Santoses (samas piirkonnas toimus ka „GTA: San Andreas“ tegevus).

On küll tõenäosus, et asi osutub lõpuks tõeks... ent see tõenäosus on siiski üsna väike.