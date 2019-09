TEINE TASE | Kas Rockstar kinnitas just kogemata „Red Dead Redemption 2“ PC-versiooni tuleku? 

„Borderlands 3“ on lõpuks ometi kohal ning nüüd on aeg küsida, kas see on täis rohkem maagiat kui noored, värskelt täisealiseks saanud neiud, kes kaamerate ees askeldavad? Samuti tundub, et Rockstar Games andis mõista, et „Red Dead Redemption 2“ PC-versioon on paratamatus. Tagatipuks on aeg rõõmustada, sest Eesti oma mäng „Disco Elysium“ sai ilmumiskuupäeva!