Surmaga lõppenud pilakõne viis vanglasse juba teise „Call of Duty“ mängija 

Nüüd on karistuse saanud ka teine asjaosaline. Nimelt algas kogu situatsioon sellest, et Andrew Finch mängis koos 19aastase Casey Vineriga võrgus tulistamismängu „Call of Duty WWII“. Mehed vedasid matši lõpptulemuse peale kihla, summaks oli dollar ja 50 senti. Viner kaotas, mille peale värbas noormees Barrissi abi, et too swattiks Finchi. Tulemus on teada.