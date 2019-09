KUIDAS PALUN? Twitch.tv otse-eetris kuulirahe alla jäänud mehe kanal pandi kinni 

Üllataval kombel pandi aga BeesOnMyHeadTV kanal teadmata ajaks kinni, kuna tema striimi ajal jõudis ekraanile tulistamise akt. Twitchi meeskond põhjendas oma otsust öeldes, et antud käiguga üritatakse kaitsta mehe privaatsust.



Näiliselt õilsast eesmärgist hoolimata on Twitch taaskord negatiivse kriitika osaliseks saanud, kuna paljudele tundub, et Twitchi meeskond ei tea ise ka, mille alusel erinevatele kanalitele keeldusid määratakse. Nii mõnedki leiavad, et platvormi tuntumatele staaridele kehtivad tunduvalt leebemad reeglid.