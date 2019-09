PEAVAD SALAPLAANI? Hideo Kojima tutvustas Keanu Reevesile enda töötuba 

Enam ei pea aga paberiga leppima. Hiljuti kutsus Kojima Keanu enda stuudiosse külla. Mis eesmärgiga, seda me hetkel ei tea. Küll aga on meil lähiminevikust võtta uudiskilluke, mis pajatas, et kui Kojima otsis enda uuele videomängule „Death Strandingule“ kurjamit, käidi talle esimesena välja just Reevesi nimi. Jaapanlane otsustas siiski Mads Mikkelseni kasuks.