MIS MÕTTES?? PlayStationi puldi X nupp kannab hoopiski teist nime! 

PlayStation UK Twitteri konto teatas, et me oleme kõik need aastad vales elanud. Sinist X-i kujutava nupu nimi on tegelikult rist. Nende põhjendus on tegelikult ka loogiline. Kui kõik teised märgid tähistavad geomeetrilisi kujundeid, siis miks peakski X ainsana esindama alfabeeditähte.