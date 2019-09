TOP 10 | „MA TEAN TEDA!“ ehk Hollywoodi tuntud näod, kes on ka videomängudes üles astunud  

Lähitulevikus ootavad meid ees erinevad kombinatsioonid: „Cyberpunk 2077“ ja Keanu Reeves, „Gears 5“ ja Dave Bautista ning „Death Stranding“, mille eesotsas Norman Reedus ja kellele lisaks astuvad mängus üles ka Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro ja paljud teised. Aga tegelikult on too trend tunduvalt vanem. Heidame pilgu minevikku ning uurime vaid mõnda üksikut juhtumit, kus kuulsused digitaalseks muudeti.

Alustame nimekirja mööndusega. 50 Cent, kodanikunimega Curtis Jackson saavutas enda tuntuse küll räppmuusikuna, ent on proovinud kätt ka näitleja ametis. Mehest on vorbitud lausa kaks videomängu, millest ühes – „50 Cent: Blood on the Sand“ – hakkab räppar Lähis-Idas kohalikega sõda pidama. Kõike vaid selleks, et saada tagasi palgaks saadud kristallist pealuud. NB! Mängus on ropendamiseks eraldi nupp!