KEANU REEVESILE SÕBER? „Cyberpunk 2077“ arendajad kuulutasid, et teos saab ka mitmikmängulaadi 

Seni on kõnealusest teosest räägitud kui üksikmängijale mõeldud rollimängust, mida kujutatakse läbi silmade. Mitmikmängulaadile on vaid vihjatud, ent nüüd on sahinate ajad läbi. Nimelt kinnitas stuudio, et mitmikmäng jõuab teosesse millalgi tulevikus. Praegu otsib CD Projekt RED mitmikmängu loomiseks abijõude.