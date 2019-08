Varia MÄNGI ISU TÄIS: see Ubisofti teos on nädal aega täiesti tasuta proovitav! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:04 Jaga: M

Foto: Ubisoft

Kel senimaani 2015. aastal ilmunud Ubisofti taktikaline tulistamismäng „Rainbow Six: Siege“ proovimata, või kes jätkuvalt kahtleb, kas selle alla tasub raha matta, see võtku teadmiseks, et kõnealune teos on järgmise nädala jooksul tasuta mängitav.