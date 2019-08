Video VIDEO | USKUMATU! Robin „ropz“ Kool alistas Berliini Major turniiril üksinda terve vastaste tiimi Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:26 Jaga: M

Mousesports. Foto: Kuvatõmmis

The International on nüüdseks hetkeks lõppenud, ent õnneks on piisavalt teisigi suurvõistluseid, mille raames kodumaalastele pöialt hoida. Valve'i tulistamismängu CS:GO turniiril StarLadder Berlin Major 2019 on võistlustules ka Robin „ropz“ Kooli meeskond mousesports.