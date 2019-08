THE INTERNATIONAL | ÜLEJOOKS: Team Secret oli halastamatu, Vici Gaming jäi teerulli alla 

Kuigi Vici Gaming üritas teise mängu ajal strateegiat vahetada, polnud sellest väga palju abi. Taaskord võimutses eestlase juhtid tiim ning 21. minutil ilmus jällegi ekraanile tähekombinatsioon „gg“. Hiinlased mõistsid, et sellest mülkast nad välja ei rabele ning nii lõppeski ühe suurfavoriidi teekond finaali suunas.

Team Secret tegi tolle võiduga ajalugu. Meeskond garanteeris koha TOP 4 hulgas, mis on kõrgeim asetus, mille tiim The Internationali raames kunagi saanud on. Järgmisena üritatakse alistada Team Liquid.