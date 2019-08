THE INTERNATIONAL | Puppey peale võitu: „Peruu tiimi vastu mängimine oli hirmutav!“ 

Team Secret säilitas külma närvi ja matš lõppes nii, nagu ennustas võidu tõenäosusprotsent (ühel hetkel oli see lausa 92% Team Secreti kasuks).



Infamouse edu ei saa siiski eitada. Tegemist oli Lõuna-Ameerika regiooni esindaja parima asetusega The Internationali turniiril läbi aegade. Matšijärgses intervjuus nentis Puppey, et Peruu tiimi vastu mängimine oli hirmutav, sest Team Secret ei jõudnud enne võistlust oma vastastega piisavalt tutvuda. Samas kiitis ta Infamouse lõbusat mängustiili, mida iseloomustavad näiteks üllatavad tegelastevalikud.