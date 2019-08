THE INTERNATIONAL | PIINLIK: vaid üks väär hiireklikk sai Rootsi meeskonnale saatuslikuks

Foto: The International (kuvatõmmis)

The International on osutunud emotsioonide virvarriks. Meie jaoks on enim elamusi ja ohtralt pingelisi hetki pakkunud Maarjamaa oma Clement „Puppey“ Ivanov . Dramaatilisi momente jagus aga mujalegi. Näiteks pidi üks meeskond pidi ühe piinliku vea tõttu kotid kokku pakkima.