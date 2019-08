TEINE TASE | „Volvo on turvalisuse etalon, na**i!“ 

Gamescom 2019 on täies hoos, ent selle asemel, et Saksamaale kärutada, on Level1 meeskond oma stuudiosse kogunenud, et rääkida, mida seni üritusest ja sealt kuuldud uudistest rääkida. Tom muljetab, kuidas ta on veetnud aega virtuaalses garaažis, lisaks avaldab ta arvamust, kas Volvo sobib „Need for Speed Heati“ kaanele või mitte.