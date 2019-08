Uudised THE INTERNATIONAL | Halb üllatus! Puppey alustas turniiri valusa kaotusega Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:27 Jaga: M

The International 2019 võitja läheb koju just selle trofeega. Foto: AFP/Scanpix

Iga-aastane „Dota 2“ suurvõistlus The International on hoo lõpuks ometi sisse saanud ning ka Eesti oma mees Clement „Puppey“ Ivanov on saanud esimesed lahingud maha pidada. Kahjuks ei saatnud teda säärane edu, nagu lootsime...