Uudised HEA VÕIMALUS: Uus „Call of Duty“ on esimest korda proovitav juba sel nädalavahetusel Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:33 Jaga: M

Foto: Infinity Ward / Activision

Maailma suurim mängumess gamescom on järjekordselt alguse saanud ning uudiseid voolab sisse nii ustest kui ka akendest. Üks tänavuse aasta oodatuimatest mängudest on „Call of Duty: Modern Warfare“ ja meie õnneks saab seda peagi ise proovida.