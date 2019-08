KAS PUPPEY TEEB AJALUGU? Nädalavahetusel toimub Tallinnas The International 2019 suur ühisvaatamine 

The International 2019 purustas suurima auhinnafondiga e-spordiürituse rekordi, kokku koguti enam kui 32 miljonit dollarit.

Nüüd tuleb pöidlaid kõvasti pihus hoida ja loota, et tartlane viib enda tiimi finaali välja, sest üle pika aja toimub kodumaal üks suur ühisvaatamine. 25. augustil kogunetakse Kristiine keskusesse O'Learys restorani, kus leiab aset „Dota 2“ The International ühisvaatamine ja 1vs1 turniir.

Aga miks peaks üritusele minema? Korraldaja ning üks Eesti tuntuim e-spordikommentaator Soits räägib, kuidas võime olla tunnistajaks ajaloolisele momendile: „Spordiülekandeid on ikka huvitavam vaadata siis, kui saab kaasa elada kaasmaalastele. Kuna „Puppey“ meeskond Team Secrets on üks turniiri kindlatest favoriitidest, võime näha, kuidas tartlasest saab esimene mees, kes The Internationali kaks korda kinni paneb!“