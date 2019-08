„Apex Legends“ arendaja mänguritele: „Te olete m***id ja s***pead!“ 

Viimase piirini viidud produtsent Drew McCoy sõimas mängijaid m***ideks ja s***peadeks, seejärel viskas nalja, et nad on muidusööjad ning andis mõista, et kommuun on üsnagi toksiline.

„Olen selles valdkonnas töötanud piisavalt kaua, et mäletada aegasid, mil mängurid ei käitunud arendajatega kui totaalsed s***pead ning see oli päris tore. Ma panin toona aluse mitmele pikaajalisele sõprussuhtele,“ kirjutas McCoy.

Kui üks Redditi kasutaja nimetas mängu arendajaid rahaahneteks jobudeks, vastas McCoy talle nõnda: „Hei kõik, ma leidsin selle m***i, kellest ma enne rääkisin!“ Hiljem lisas mees, et too kaunis hüüdnimi laieneb vist kõikidele mänguritele.

Produtsendi kaitseks astus välja ka kommuunihaldur Jay Frechette, kes ütles: „See on igati okei, kui te kutsute meid valetajateks, et oleme s***a täis ja saadate meie suunas muid isiklikke solvanguid, kui me vabandame ja parandame oma mängu, aga kui me sellele viitame, oleme me lapsikud? Selge pilt.“