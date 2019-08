POPP, ENT OHTLIK: autojuht mängis „Pokemon Go'd“ korraga kaheksal mobiiltelefonil 

Seattle Times kirjeldab situatsiooni, kuidas seersant Kyle Smith nägi maantee kõrvale pargitud sõidukit. Politseinik arvas, et tegemist on sõiduvõimetu autoga, ent kui ta masinale lähenes, leidis ta selle rooli tagant härra, kes mängis parasjagu kaheksa erineva mobiiltelefoni peal „Pokemon Go'd.“ Telefonid olid kõik surutud vahtkummi sisse, et need paigal püsiks.