TEINE TASE | Allan: „Ma ei ütleks, et Palja Porgandi telesaade oli p**k, aga...“ 

Allan on lõpuks ometi jõudnud sinnamaale, et nägi ära Palja Porgandi telesaate esimest episoodi. Sellest tulenevalt räägivad Andri ja Sten temaga telesarjadest üleüldiselt. Allan ja Sten naudivad toda põnevaust, mida pakub neile jätkuvalt „Fire Emblem: Three Houses“, Andri aga muutus nukraks, kui „RollerCoaster Tycoon II“ mängusessioon lõppes võika õnnetusega.