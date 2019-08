„GTA“ TÜÜTAB? Uue „Saints Row“ kallal tehakse kibedalt tööd 

Hiljutises majandusaruandes andis kompanii teada, et nende alla kuuluv mängustuudio Volition teeb kibedat tööd, toomaks meieni „Saints Row“ uhiuus osa. Teost kirjeldati kui „esimene täispikk sissekanne palavalt armastatud seeriasse.“

Eelmine osa, „Saints Row IV“ ilmus saastal 2013. Aastal 2017 jõudis meieni ka samas universumis aset leidev „Agents of Mayhem“, ent too sai oma kehva kvaliteedi tõttu negatiivse kriitikatulva osaliseks, seega pole imestada, et kompanii üritab tolle teose mainimisest hoiduda.