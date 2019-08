MIS TOIMUB? 16aastase „Fortnite’i“ tšempioni ukse taha saabus politsei eriüksus 

Bugha on järjekordne mängur pikas nimekirjas, kes pahatahtliku „vembu“ ohvriks on sattunud. Tegevuse nimi on swatting, mille käigus saadetakse sihtmärgi majja märulipolitsei, andes neile vihje, et tegemist on äärmiselt ohtliku kurjategijaga. 2017. aastal lõppes üks säärane vahejuhtum surmaga.