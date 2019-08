PANE TÄHELE! Sel nädalal ilmub ametlikult just see Eesti arvutimäng 

Level1.ee vahendab, et teose lõppversioon ilmub ametlikult käesoleva nädala neljapäeval, 15. augustil! Tegemist on kosmoselaeva haldusmänguga, mis on kohati lausa halastamatu. Ehk sellest tulenevalt on teose täisversiooni lisatud kergem raskusaste, samuti võib mängust peagi leida täiustatud õpetussektsiooni.