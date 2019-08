KÜSIMUS KÕIGI HUULIL: kas „Call of Duty: Modern Warfare“ saab battle royale mängulaadi? 

Activisioni tulistamismänguseeria „Call of Duty“ liitus hullusega möödunud aastal, kui „Black Ops 4-le“ lisati „Blackout“ mängulaad. Tolles võtsid omavahel mõõtu 100 inimest ning võitjaks sai vaid üks.

Mängulaad oli üpriski menukas (paljude jaoks oli tegemist ainsa põhjusega, miks mäng soetati), seega ei ole üllatav, et sama loodetakse ka tänavuselt sissekandelt.

Game Informer küsis Infinity Wardi kunstilise juhi Joel Emslie käest 129 välkküsimust uue teose kohta ning üheks oli otseloomulikult arupärimine, kas battle royale jõuab „Call of Duty: Modern Warfare'i“.

Emslie tegi pausi ning vastas muigega: „Me peame ootama ja vaatama.“ Samuti lisas mees, et talle antud mängulaad väga meeldib.

Ilmselgelt ei ole tegemist sajaprotsendilise kinnitusega, ent, kel ridade vahelt lugemise oskus heal tasemel, see vast mõistab, et ka sel sügisel on üpriski suur tõenäosus 99 teise mängijaga elu eest võitlema hakata!