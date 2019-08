TEINE TASE | Rumalad poliitikud: „Videomängud õpetavad inimesi tapma!“

Sten, Allan ja Tomas tüürivad sel korral pisut tõsisemate teemade vahel, sest ookeanitagune maailm on jätkuvalt hull, jätkuvalt vägivaldne. Massitulistamiste järel näidatakse aga taaskord näpuga süütu osapoole suunas. Jah, poliitikud arvavad, et videomängud on saatanast ning mitte keegi ei taha tegeleda päris probleemidega Miks küll?