Vabariiklased näitavad peale massitulistamisi taaskord näpuga videomängude suunas 

Poliitikutel on aga teised ideed. Taaskord ignoreeritakse probleemi ilmselgeid allikaid. Selle asemel otsitakse patuoinaid ja näppu vibutatakse vägivaldsete videomängude suunas, vahendab PC Gamer.

Vabariiklaste parteisse kuuluv Kevin McCarthy sõnas Fox Newsile antud intervjuus, et massitulistamistes saab osaliselt süüdistada videomänge: „Need dehumaniseerivad indiviide.“

Ma olen alati tundnud, et see on tulevaste põlvkondade ja teistegi probleem, sõnas McCarthy. Me oleme varasemate uuringute põhjal näinud, mida see inimestega teeb. Kui te vaatate neid fotosid, kuidas see aset leidis, siis te näete asju, mis leiavad aset videomängudes, seletas mees, viitamata ühelegi konkreetsele uurimustööle.

„On olemas uurimustöid, mis väidavad, et videomängud mõjutavad inimesi ja uurimustöid, mis väidavad vastupidist. Ma vaatan aga ühiseid nimetajaid ning 60-aastase isa ja vanaisana mõtlen, et mis on riigis muutunud. Meil on alati olnud relvad, meil on alati olnud õelus, ent mis on muutunud, kui vaatame neid tulistamisi? Ja ma näen videomänge, mis õpetavad noori tapma,“ rääkis Patrick. Ka tema ei viidanud ühelegi konkreetsele uurimustööle.