VIDEO | SKANDAALNE: Uus „Call of Duty“ tutvustas esmakordselt mitmikmängu, sai kriitika ohvriks 

Värskelt teose mitmikmängu tutvustanud stuudio Infinity Ward sattus kriitikarahe alla, kui saime teada, et üheks võimaluseks oma vastaseid hävitada, on laastav valge fosfor, vahendab Eurogamer .

Valge fosfori kasutamiseks on vaja järjest tappa 10 vastast. Seejärel saab kasutaja valida piirkonna, kuhu ohtlik aine maha pillata. Kui vastasmängijad sellega pihta saavad, kaotavad nad koheselt poole oma eludest ning nende nägemine hägustub.

Tegemist on võika kraamiga, mis reaalses sõjapidamises alati vastuolulise reaktsiooni esile kutsub. Infinity Wardi esindajate sõnul on nende jaoks tegemist irdumisega.

Kui üksikmängukampaania võtab luubi alla tänapäevase sõjapidamise pahupooled (ühes tasemes saab mängida lapssõdurina, kes peab surnuks pussitama Vene soldati), siis mitmikmäng on absoluutselt teistsugune elamus. Lisatakse, et eelnevates mängudes on kasutatud napalmi, tuumapomme, molotovi kokteile ning muid rõlgeid viise, mille abil oma vastaseid alistada.