TEINE TASE | Kas oleks aeg lõpetada natside tagakiusamine videomängudes? 

„Wolfenstein: Youngblood“ on lõpuks ometi kohale jõudnud... ning internet annab sellele peksa? Allan üritab selgitada, et teosele tehakse ebaõiglaselt liiga, aga kas sama saab öelda ka natside endi kohta? Sten on Nintendo Switchi järjekordse suursuguse eksklusiivi „Fire Emblem: Three Houses“ küüsis, Tomas aga kommenteerib „GTA Online'i“ „vastuolulist“ kasiinot. Ragnar ei mängi enam videomänge.