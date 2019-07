USKUMATUD NUMBRID: PlayStation 4 konsoole on müüdud rohkem kui 100 miljonit  

Level1.ee vahendab, et kuna põlvkonna eluiga hakkab otsa saama (järgmise põlve seadmed ilmuvad juba järgmise aasta lõpus) on raugemas ka müüginumbrid, ent sellele vaatamata on PS4 antud numbrini jõudnud kõige kiiremini, seljatades ülimenukad PlayStation 2 ja Nintendo Wii.

Samuti anti teada, et digitaalsete mängude müük on ületanud 50% piiri, andes aimu, et füüsiliste teoste eelistamine on minevikumuusika.