Kassi loopinud Twitchi striimer mattus loomakaitsjate vihalaviini alla 

„Ta kasutab platvormi, et propageerida loomade väärkohtlemist“, kirjutas PETA oma Twitteri kontol: „Kassid ei ole rekvisiidid, mille abil rohkem vaatamisi saada“.



Mogollon vabandas situatsiooni eest enda Twitteri lehel: „Ma poleks pidanud Milo peale pahaseks saama, ent ma pillasin ta enda selja taha põrandale. Ma ei ole nii tugev. Saan aru, et inimesed on põhjusega mures. Ma ei väida, et olen täiuslik ning üritan enda käitumist alati parandada“.