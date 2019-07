Uudised VIRTUAALNE VUTISÕDA: Juventus sõlmis eksklusiivlepingu, mis hoiab neist „FIFA 20“ mängust eemale Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:54 Jaga: M

Sama pettunud peaksid olema kõik „FIFA“ fännid, kes tahavad, et mäng oleks võimalikult autentne. Foto: Reuters/Scanpix

Konami on viimaste aastate jooksul videomängude valmistamisele piduri peale pannud, ent nende jalgpallimängude sari „Pro Evolution Soccer“ on suutnud kestma jääda. Siiski valitseb vutiturgu EA teos „FIFA“ ning tundub, et Konamil on sellest kõrini saanud.