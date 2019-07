Uudised LÕPUKS OMETI? Eestlaste rollimäng „Disco Elysium“ ilmub (vist) enne aastavahetust Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:36 Jaga: M

Foto: ZA/UM / Humble Bundle

Maarjamaal aluse saanud mängustuudio ZA/Um on juba pikalt tööd teinud selle kallal, et tuua meieni enneolematu rollimäng „Disco Elysium“. Aastanumbrid on vahetunud, ent teos pole siiamaani ilmavalgust näinud. Tundub, et pikk ootamine lõppeb tänavu.