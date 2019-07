„Flappy Bird“ on tagasi, ent sel korral võitled sa 99 teise abitu linnuga 

Tasuta jagatav „Flappy Bird“ oli niivõrd menukas, et mängu autor eemaldas selle igaveseks müügilt, kuna kartis, et mängijad jäävad sellest sõltuvusse. Nüüd, 6 aastat hiljem, on teised arendajad teosest šnitti võtnud, ent sellele tänapäevasema meki andnud. Jah, arvasite õigesti, tegemist on battle royale mänguga!

Oma linnukesele on võimalik anda unikaalne välimus, ent see on eelkõige rõõmuks enda silmale – vastaste tegelased on manatud ekraanile uduste piirjoontena, mistõttu on nende kostüümivaliku imetlemine raskendatud.