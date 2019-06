EHK AITAB? Ka äpardunud „Fallout 76“ saab battle royale mängulaadi 

Level1.ee kirjutab, et üheks suurimaks ligimeelitajaks saab „Nuclear Winter“ nime kandev battle royale mängulaad, mis asetab vastamisi 52 inimest, kes kõik tahavad olla see õnnelik, kes väljub heitlusest elusana ja asub juhtima Vault 52-te. On „Fallouti“ universumile tuttavad relvad ja ohtlikud elajad ning („Battlefield V: Firestormist“ tuttav) suur tulerõngas.