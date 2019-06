INFOTULV: Me teame nüüd Google'i uue mänguteenuse Stadia kohta nii mõndagi uut 

Olgugi, et rahvale paljastati nii mõndagi – sealhulgas ka hammasrattad, mis masinavärki töös hoiavad – jäi palju ka saladuseks. Nüüd, nagu varasemalt lubatud, saime teada teenuse hinnamudeli, ilmusmisakna ja platvormile jõudvate mängude nimekirja, vahendab Level1.ee .

Stadia Pro võimaldab mängida 4K resolutsioonil 60 kaadrit sekundis (see nõuab, et kasutaja interneti allalaadimiskiirus oleks vähemalt 35 Mbs). Riistvara hind jääb umbes 135€ kanti, Stadia Pro kuutasuks on aga keskeltläbi 10€ kuus. Tuleval aastal jõuab turule ka Stadia tasuta versioon, mis lubab mängida 1080p resolutsioonil, 60 kaadrit sekundis (10 Mbs).