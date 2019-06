AMBITSIOONIKAS! „Watch Dogs 3“ lubab sul mängida ükskõik kellena! 

Üheks suurimaks ja huvitavamaks aspektiks üllitise mängitavuses on aga asjaolu, et mängija saab kehastuda ükskõik milliseks maailmas eksisteerivaks tegelaseks, kelle ta enda ridadesse on värvanud. Iga kohatav indiviid on mängusüsteemide poolt valmis genereeritud, olles visuaalselt (piisavalt) unikaalne ja omades häälnäitlemist.