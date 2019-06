JA VEEL ÜKS! Eesti tuntuim e-sportlane Puppey noppis oma tiimiga järjekordse suurvõidu 

ESL One Birmingham tõi kokku maailma parimad Dota 2 mängijad ning olgugi, et eestlasest kapteni poolt juhitud tiimi algus ei olnud just kõige sirgjoonelisem – alagrupi algusfaasis võeti vastu kaotus EG-lt ning jäädi viiki LGD Gamingu ja Keen Gaminguga – suudeti ent taas tippu võidelda, vahendab Dot Esports.