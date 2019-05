VIDEO | Aasta üks oodatuim (ja veidraim) mäng jõuab meieni novembris 

Jah, tegemist oli ääretult veidra projektiga, mis sai nimeks „Death Stranding“. Veidrus aga ei kadunud kuhugi, vaid süvenes iga järgneva reklaamklipiga. Samuti süvenes teadmatus, sest mitte keegi ei saanud aru, mis sorti mänguga on tegemist (umbkaudselt on selge, et see on kolmanda isiku vaates märulimäng). Samas oli meelestatus pigem positiivne, kuna Kojima on end läbi aegade korduvalt tõestanud – tema hullumeelsed ideed toimivad.