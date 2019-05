MIS TOIMUB? „Apex Legendsi“ sissetulek kahanes vaid kahe kuuga 74% 

Viimaste andmete põhjal teenis „Apex Legends“ aprillikuus umbes 24 miljonit dollarit, vahendab PC Gamer. Olgugi, et too summa võib esialgu tunduda muljetavaldavana, on kadu olnud suur. Võrreldes veebruariga on sissetulek vähenenud tervelt 74%.