LÕPUKS! Septembrikuu toob tagasi ühe palavalt armastatud automänguseeria 

Level1.ee kirjutab, et Codemasters, Inglismaa vanimaid seni tegutsevaid stuudioid, on automängude vallas kindlasti üks tuntuimad tegijaid. Oma kirevast minevikust hoolimata on nad vast enimtuntud rallimängude poolest, olles toonud meieni „Colin McRae“ seeria (mis nüüdseks on teinud lisaks brändiuuendusele ka nimemuudatuse ning kannab pealkirja „Dirt“).