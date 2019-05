Uudised TOHOH! „Troonide mängu“ looja aitab jaapanlastel videomängu valmistada Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:47 Jaga: M

Tundub, et populaarse romaanisarja „Jää ja tule laul“ autor George R. R. Martin ei kiirusta seeria kuuendat raamatut lõpetama. Nimelt selgus hiljuti, et mees on ulatanud abikäe Jaapanis pesitsevale mängustuudiole.