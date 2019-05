Varia MEELETUD SUMMAD! Twitch.tv kuumimad tähed teenivad tunniajase mängimise eest 50 000 dollarit Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:49 Jaga: M

Pexels.com

Me kõik teame, et videomängude striimimine on tegelikult raske töö, aga voogedastusplatvormi Twitch.tv suurimate staaride jaoks on pingutus seda väärt. Väidetavalt võib nende tunnipalgaks vahel kujuneda lausa 50 000 dollarit.