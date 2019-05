KUUMAD KÕLAKAD! Ubisofti suurteos „Watch Dogs 3“ võidakse välja kuulutada juba sel kuul 

Nimelt väidab värskeim leke, et „Watch Dogs 3“ peategelaseks saab segarassiline neiu Sarah, kes töötab küberterrorismiga võitlevas organisatsioonis, vahendab Level1.ee. Tema ülesandeks saab sisse imbuda suurde häkkerite rühmitusse, et teha selgeks, kes on nende liider. Antud seik läheb vastuollu eelneva lekkega, mis väitis, et sarnaselt teistele viimastele Ubisofti teostele, saab mängija enda kontrollitava tegelase sugu ja välimust vabalt valida.