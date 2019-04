ASI AMETLIK: Sony paljastas esimesed infokillud PlayStation 5 kohta 

Esmalt mainis ta, et uut seadet pole käesoleval, 2019. aastal mõtet oodata (kõik allikad vihjavad, et uus konsooligeneratsioon jõuab kohale 2020. aastal). Samas kinnitati, et nii mitmedki stuudiod on antud seadmega juba pikemalt tööd teinud ning kompanii on kiirendanud ka arendusseadmete väljasaatmist.